Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Egg Cooker
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Cum să folosesc aparatul meu de gătit ouă Philips pentru a găti ouăle după bunul meu plac
- Cum să scot oul poșat din aparatul de gătit ouă Philips?
- Cum să folosesc aparatul meu de gătit ouă Philips pentru a înăbuși mai puține ouă?
- Există un miros de arsură la aparatul meu de gătit ouă Philips
- De ce placa de încălzire a aparatului meu de gătit ouă Philips are pete maro?
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție