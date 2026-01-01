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Ediţia Eco Conscious Cafetieră cu filtru cu picurare, 1,2 l
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Depanare pentru Ediţia Eco Conscious Cafetieră cu filtru cu picurare, 1,2 l
- Aparatul de cafea Philips încă picură după preparare
- Suportul filtrului de la cafetiera mea Philips se revarsă
- Cafetiera mea Philips nu este suficient de puternică
- Cafetiera mea Philips se oprește automat
- Cafetiera mea Philips nu funcționează sau nu pornește
- Cafeaua de la aparatul meu de cafea Philips nu este suficient de fierbinte
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