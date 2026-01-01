Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Daily Collection Prăjitor de pâine
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Daily Collection Prăjitor de pâine
- Prăjitorul meu de pâine Philips nu pornește
- Pâinea rămâne blocată în prăjitorul meu de pâine Philips
- Prăjitorul meu de pâine Philips miroase la prima utilizare
- Maneta prăjitorului meu de pâine Philips nu rămâne apăsată
- Fumul iese din prăjitorul meu de pâine Philips
- Nu pot să scot pâinea din prăjitorul meu de pâine Philips
- Rumenirea de la prăjitorul meu de pâine Philips este neuniformă
- Nu pot scoate pâinea din prăjitorul meu de pâine Philips
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție