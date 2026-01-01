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Aparat multifuncţional seria 8000 Soluţie de călcare completă
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- Cum pot detartra aparatul Philips Garment Steamer / All-in-One Ironing Solution?
- Rezervorul de apă al dispozitivului Philips Garment Steamer / All-in-One Ironing Solution trebuie golit după utilizare?
- Ar trebui să spăl capacul covorașului/planșei aparatului Philips Stand Steamer?
- Cum pot utiliza mănușa aburitorului de îmbrăcăminte cu suport Philips?
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Depanare pentru Aparat multifuncţional seria 8000 Soluţie de călcare completă
- Steamerul meu pentru haine Philips nu produce abur
- Aparatul meu de spălat cu aburi Philips Stand produce un sunet strident
- Capul vaporizatorului meu de haine Philips Stand picură apă
- Masa de călcat a aparatului meu Philips Stand Steamer este instabilă
- Furtunul aparatului meu Philips All-in-One Ironing Solution and Stand Steamer se încălzește în timpul utilizării
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