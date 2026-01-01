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EasySpeed Fier de călcat cu abur
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- Cum pot curăța fierul de călcat cu aburi Philips?
- Cum folosesc funcția de abur vertical a fierului de călcat cu abur Philips?
- Ce tip de apă pot folosi în fierul de călcat cu aburi Philips?
- Cum curăț rezervorul de apă al fierului de călcat cu abur Philips?
- Există apă în rezervorul de apă al fierului meu de călcat cu aburi Philips chiar înainte de utilizare
- Ce setare de abur și temperatură să folosesc la fierul de călcat cu abur Philips pentru hainele mele?
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Depanare pentru EasySpeed Fier de călcat cu abur
- Fierul meu de călcat cu abur Philips nu se încălzește
- Fierul meu de călcat cu abur Philips nu produce abur
- Indicatorul luminos de pe fierul meu de călcat cu abur Philips clipește/respiră
- Fierul meu de călcat Philips scârțâie când îl pun pe călcâi
- Fierul meu de călcat cu aburi Philips nu îndepărtează pliurile
- Stimularea aburului în fierul meu de călcat cu abur Philips nu funcționează
- Fierul meu de călcat cu abur Philips produce fum la încălzire
- Fierul meu de călcat cu abur Philips lasă picături de apă pe haine în timpul călcării
- Fierul meu de călcat cu abur Philips se scurge după călcare
- Fierul meu de călcat cu aburi Philips lasă o strălucire sau o amprentă pe articol de îmbrăcăminte
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