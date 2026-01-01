Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Seria 1200 Espresoare complet automate
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Pot folosi un filtru diferit în aparatul meu Philips Espresso?
- Cum să-mi detartrez aparatul Philips Espresso
- Cum să curăț și să întrețin aparatul meu Philips Espresso
- Cum se utilizează tabletele de îndepărtare a uleiului de cafea Philips?
- Cum să lubrifiați grupul de preparare al aparatului meu Philips Espresso
- Cum să ajustez volumul băuturii de la aparatul meu Philips Espresso
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Seria 1200 Espresoare complet automate
- O lumină de avertizare de pe aparatul meu Philips Espresso nu se stinge
- Aparatul meu Philips Espresso îmi spune să îl detartrez după ce mi-am instalat filtrul AquaClean
- Aparatul meu Philips Espresso are scurgeri
- Nu iese cafea din aparatul meu Philips Espresso
- Există un zgomot care provine de la aparatul meu Philips Espresso
- Temperatura cafelei de la aparatul meu Philips Espresso nu este suficient de caldă
- Aparatul meu Philips Espresso nu spumează bine laptele
- Există praf de cafea sub grupul de preparare al aparatului meu Philips Espresso
- Cafeaua de la aparatul meu Philips Espresso este apoasă
- Aparatul meu Philips Espresso aruncă pudra de cafea fără a prepara cafea
- Tava de picurare a aparatului meu Philips Espresso se umple rapid
- Nu pot îndepărta grupul de preparare de la aparatul meu Philips Espresso
- Nu pot introduce grupul de preparare în aparatul meu Philips Espresso
- Nu pot regla setarea râșniței la aparatul meu Philips Espresso
- Bucățile de cafea de la aparatul meu Philips Espresso sunt ude
- Frizerul meu de lapte Philips LatteGo curge din partea de jos
- Nu curge apă din rezervor în aparatul meu Philips Espresso
- Aparatul meu Philips Espresso nu macină boabele de cafea
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție