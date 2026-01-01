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Seria 5000 Ventilator turn
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- Ventilatorul meu Philips se oprește brusc
- Baza ventilatorului meu Philips este șubredă sau vibrează
- Ventilatorul meu Philips este prea zgomotos
- Nu pot porni/opri ventilatorul meu Philips
- Ventilatorul meu Philips face un zgomot neobișnuit atunci când oscilează
- Grila frontală a ventilatorului meu Philips este murdară
- Ventilatorul meu Philips produce un miros ciudat
- Fluxul de aer de la ventilatorul meu Philips este slab
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Depanare pentru Seria 5000 Ventilator turn
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