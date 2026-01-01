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5000 Series Energy-Saver Ceramic Heater
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Depanare pentru 5000 Series Energy-Saver Ceramic Heater
- Încălzitorul meu Philips nu funcționează după ce l-am conectat la priză
- Încălzitorul meu Philips nu mai funcționează în mod neașteptat
- Ce înseamnă codurile de eroare de pe încălzitorul meu Philips?
- Temperatura încălzitorului meu Philips diferă de cea a altor termometre
- Nu-mi pot conecta încălzitorul sau ventilatorul Philips cu aplicația
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