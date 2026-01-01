Asistență pentru utilizarea și îngrijirea produsului dvs.
Air purifier 1000 Series
Înregistrează-ți produsul pentru a rămâne informat și a primi suport personalizat.
Găsiți răspunsuri despre produsul dvs.
- Ce înseamnă indicatorul PM2.5 din purificatorul meu de aer Philips?
- Ar trebui să resetez purificatorul de aer sau umidificatorul Philips după ce am înlocuit sau curățat un filtru?
- Ce înseamnă luminile purificatorului meu de aer Philips
- Rețele Wi-Fi compatibile cu purificatorul de aer Philips conectat
- Câte dispozitive Philips Air Care se pot conecta la un smartphone?
- Pot dezactiva Wi-Fi-ul din purificatorul de aer și umidificatorul de aer Philips?
- Ce înseamnă indicatorii sau codurile de eroare de pe purificatorul meu de aer Philips?
- Cum să gestionați indicatorul de calitate a aerului din purificatorul de aer care nu devine albastru
- Pot curăța filtrele și prefiltrul purificatorului meu de aer Philips?
Rezolvați o problemă
Depanare pentru Air purifier 1000 Series
- Nu pot conecta purificatorul de aer sau Air Performer-ul meu Philips la aplicație
- Există o lumină constantă sau intermitentă pe purificatorul meu de aer Philips
- Culoarea inelului de calitate a aerului al purificatorului meu de aer Philips nu se schimbă
- Indicatorul de înlocuire a filtrului de la purificatorul meu de aer Philips rămâne aprins
- Purificatorul meu de aer Philips scoate un zgomot neobișnuit
- Purificatorul meu de aer Philips nu îmbunătățește calitatea aerului
- Purificatorul meu de aer Philips nu elimină mirosurile așa cum ar trebui
- Purificatorul meu de aer Philips se oprește pe neașteptate
- Purificatorul meu de aer Philips face prea mult zgomot
Contactați echipa noastră de asistență
Primești un voucher de -20%* la prima comandă
Înregistrați-vă pentru a primi știri și oferte.
Prin partajarea adresei de email cu noi, sunteți de acord să primiți oferte personalizate, conținut inspirant, sfaturi despre dispozitive și informații despre cele mai recente inovații ale noastre. Citește mai mult.
*Voucher-ul este valabil pentru prima abonare, pentru o singură achiziție