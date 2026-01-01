Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 2000 Series
Registreer je product om je garantie te bevestigen, op de hoogte te blijven en op maat gemaakte ondersteuning te krijgen.
Hoe gebruik je Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 2000 Series
Haal het maximale uit je apparaat in geen tijd.
Vind antwoorden over uw product
- Hoe maak en beheer ik kaarten in mijn Philips HomeRun-app?
- Hoe krijg ik het beste schoonmaakresultaat met mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger?
- Hoe/wanneer vervang ik de stofzak van mijn Philips HomeRun-stofzuigrobot?
- Hoe gebruik ik mijn Philips HomeRun-stofzuigrobot voor het eerst?
- Hoe maak ik mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger schoon?
- Is de watertank van mijn Philips HomeRun-stofzuigrobot vaatwasmachinebestendig?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 2000 Series
- Hoe ik donkere vloeren schoonmaak met mijn Philips HomeRun stofzuigrobot
- Mijn Philips HomeRun stofzuigrobot keert niet terug naar het station
- Mijn Philips HomeRun-stofzuigrobot laadt niet op
- Mijn Philips HomeRun-stofzuigrobot leegt niet automatisch
- Mijn Philips HomeRun stofzuigrobot maakt niet goed schoon
- Mijn Philips HomeRun robotstofzuiger loopt vast
- Mijn Philips HomeRun-stofzuigrobot maakt geen verbinding met de Philips HomeRun-app
Neem contact op met ons ondersteuningsteam
Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling
Meld je aan om nieuws en aanbiedingen te ontvangen.
Door uw e-mailadres met ons te delen, gaat u akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, inspirerende inhoud, apparaattips en informatie over onze nieuwste innovaties. Lees meer.
*Geldig voor nieuwe abonnees bij hun eerste aankoop