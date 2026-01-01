Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Cordless vacuum cleaner 3000 Series
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Vind antwoorden over uw product
- Wanneer moet ik het doekje van mijn draadloze Philips-stofzuiger reinigen/vervangen?
- Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
- Hoe vervang ik de batterijen van mijn draadloze Philips-stofzuiger?
- Waar is het model-/ serienummer van mijn Philips-stofzuiger?
- Hoe lang moet ik mijn draadloze Philips-stofzuiger opladen?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Cordless vacuum cleaner 3000 Series
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger glijdt niet goed over tapijt
- De batterij van mijn draadloze Philips-stofzuiger raakt snel leeg
- Ik krijg de stofemmer van mijn draadloze Philips-stofzuiger niet open
- Ik voel elektrische schokken als ik mijn Philips-stofzuiger gebruik
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger maakt een vreemd geluid
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger gaat niet aan
- Mijn Philips 3000/2000-serie snoerloze stofzuiger geeft een foutcode weer
- Mijn draadloze Philips 3000/2000-serie stofzuiger heeft een lage zuigkracht
- Mijn draadloze Philips-stofzuiger laadt niet op
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