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2000-serie Luchtbevochtiger
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- Moet ik mijn Philips-luchtreiniger of -luchtbevochtiger resetten nadat ik een filter heb vervangen of schoongemaakt?
- Hoe werken de rode en blauwe indicatielampjes in mijn Philips-luchtbevochtiger?
- Ik zie de huidige vochtigheidsindicatie niet veranderen. Wat kan ik doen?
- Er komt geen waterdamp/mist uit mijn Philips luchtbevochtiger
- Wanneer moet ik de filters van mijn Philips luchtbevochtiger vervangen?
- Hoe bewaar ik mijn Philips luchtbevochtiger of combireiniger/luchtbevochtiger?
- Hoe kan ik de vochtigheidssensor van mijn Philips luchtbevochtiger controleren?
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