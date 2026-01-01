Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
7000-serie Keukenmachine
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- Hoe ik de minihakmolen van mijn Philips keukenmachine in elkaar zet
- Hoe bewaar ik het gereedschap voor mijn Philips keukenmachine?
- Hoe zet ik het accessoire van de Philips-keukenmachine in elkaar?
- Hoe maak ik mijn Philips keukenmachine schoon?
- Waarvoor dient de plastic golfschijf van mijn Philips keukenmachine?
- Hoe maximaliseer ik de sapopbrengst van mijn Philips keukenmachine?
- Kan ik kokendhete vloeistoffen in de kan van mijn Philips-blender gieten?
- Hoe bevestig ik het mes van mijn Philips keukenmachine?
- Hoe pas ik de schijf van mijn Philips keukenmachine aan?
- Hoe kan ik het snoer van mijn Philips keukenmachine opbergen?
- Moet ik mijn Philips-keukenmachine voor het eerste gebruik schoonmaken?
- Welk accessoire voor de keukenmachine van Philips moet ik gebruiken?
- Hoe verwijder ik de schijf van mijn Philips keukenmachine?
- Geeft de snijschijf van mijn Philips keukenmachine de grootte aan?
- Kan ik ijs crushen met mijn Philips keukenmachine?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw 7000-serie Keukenmachine
- Ingrediënten gemorst bij het openen van mijn Philips keukenmachine
- Mijn Philips-keukenmachine gaat niet aan
- Mijn Philips keukenmachine kan het deeg niet goed kneden
- Groenten in mijn Philips keukenmachine worden gepureerd
- Ingrediënten blijven plakken aan de wanden van de pot van mijn Philips-blender
- De motor van mijn Philips keukenmachine is nat geworden
- Mijn Philips-blender raakt geblokkeerd tijdens het verwerken
- Kneedaccessoire/mes van mijn Philips keukenmachine draait niet
- De motor van mijn Philips keukenmachine draait niet constant
- Mijn Philips-blender spettert water bij snel schoonmaken/pulseren
- In mijn Philips keukenmachine is een stuk voedsel achtergebleven
- Mijn Philips-keukenmachine werkt opeens niet meer
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