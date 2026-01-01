Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling

Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
2-in-1 Airfryer Accessory
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Vind antwoorden over uw product
- Moet ik mijn Philips Airfryer voorverwarmen?
- Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
- Waar is het model- en serienummer op mijn Philips Airfryer?
- Kan ik bakpapier/bakfolie gebruiken in mijn Philips Airfryer?
- Wat voor soort voedsel kan ik maken in mijn Philips Airfryer?
- Hoeveel voedsel kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?
- Hoe en wanneer gebruik ik olie in mijn Philips Airfryer?
- Hoe kan ik de HomeID-app downloaden?
- Welke diepvriesfriet kan ik maken in mijn Philips Airfryer?