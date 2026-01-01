Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Airfryer Series 3000
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Vind antwoorden over uw product
- Wat voor bakblik kan ik gebruiken in mijn Philips Airfryer?
- Waarom moet ik het voedsel in mijn Philips Airfryer schudden?
- Hoe maak ik mijn Philips Airfryer schoon?
- Moet ik mijn Philips Airfryer voorverwarmen?
- Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
- Waar is het model- en serienummer op mijn Philips Airfryer?
- Kan ik bakpapier/bakfolie gebruiken in mijn Philips Airfryer?
- Er komt een plastic geur uit mijn Philips Airfryer
- Wat voor soort voedsel kan ik maken in mijn Philips Airfryer?
- Moet ik de rubberen stop uit de pan van mijn Philips Airfryer verwijderen?
- Hoe gebruik ik voorgeprogrammeerde instellingen op mijn Philips Airfryer?
- Hoeveel voedsel kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?
- Hoe en wanneer gebruik ik olie in mijn Philips Airfryer?
- Hoe kan ik de HomeID App krijgen?
- Welke diepvriesfriet kan ik maken in mijn Philips Airfryer?
- Welke materialen en coatings worden gebruikt in mijn Philips Airfryer?
- Moet ik het mandje en de pan van mijn Philips Airfryer kruiden?
- Hoe begin ik met mijn Philips Airfryer?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Airfryer Series 3000
- Er komt witte rook uit mijn Philips Airfryer
- Het voedsel uit mijn Philips Airfryer is niet knapperig of zoals verwacht
- De coating van de pan of het mandje van mijn Philips Airfryer laat los
- De zelfgemaakte frietjes van mijn Philips Airfryer zijn niet zoals verwacht
- Mijn Philips Airfryer maakt lawaai
- Mijn Philips Airfryer wordt niet weergegeven in de lijst met apparaten van de HomeID App
- Hoe maak ik het mandje van mijn Philips Airfryer los van de pan?
- Mijn Philips Airfryer wordt niet warm
- Mijn Philips Airfryer werkt niet of schakelt niet in
- Het lampje van de aan/uit-knop van mijn Philips Airfryer gaat niet uit
- Mijn Philips Airfryer toont streepjes of een foutcode
- Mijn Philips HomeID-app is gesloten of gecrasht
Aanvullende ondersteuningsthema's
Onderdelen voor Airfryer Series 3000Klik hier
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