Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling

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PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator
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Problemen oplossen voor uw PerfectCare Compact Essential Strijkijzer met stoomgenerator
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer verwijdert geen kreukels
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer geeft rook af tijdens het opwarmen
- De stoomfunctie van mijn Philips-stoomstrijkijzer werkt niet
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt uit de strijkzool
- Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer liggen
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer maakt een pompgeluid en/of een metaalachtig ratelend geluid
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer maakt geen kreukels glad tijdens het verticaal stomen
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm