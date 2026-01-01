Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Easy Touch Stomer met standaard
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- Hoe ontkalk ik mijn Philips Kledingstomer / Alles-in-één-strijkoplossing?
- Is mijn Philips-kledingstomer veilig voor alle kledingstukken?
- Moet het waterreservoir van mijn Philips Kledingstomer / All-in-One Strijkoplossing na gebruik worden geleegd?
- Er lekt water uit de onderkant van mijn Philips Stand Garment Steamer
- Moet ik de hoes van mijn Philips Stand Steamer wassen?
- Moet ik de instellingen van mijn Philips-steamer per kledingstuk aanpassen?
- Hoe stoom ik een overhemd met mijn Philips stand steamer?
- Hoe gebruik ik de handschoen van mijn Philips kledingstomer?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Easy Touch Stomer met standaard
- De slang van mijn Philips kledingstomer is stug
- Mijn Philips-kledingstomer laat vlekken achter op het kledingstuk
- Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
- Mijn Philips staande kledingstomer maakt een krakend geluid
- De kop van mijn Philips Stand Garment Steamer druppelt water
- De onderkant van mijn Philips-kledingstomer lekt
- Mijn Philips Stand Garment Steamer stoomt zwak of onregelmatig
- Mijn Philips Stand Garment Steamer laat natte plekken achter op kledingstukken
- De slang van mijn Philips Alles-in-één-strijkoplossing en -stomer wordt warm tijdens gebruik
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