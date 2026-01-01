Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
3300 series LatteGo
Registreer je product om je garantie te bevestigen, op de hoogte te blijven en op maat gemaakte ondersteuning te krijgen.
Vind antwoorden over uw product
- Kan ik een ander filter gebruiken in mijn Philips espressomachine?
- Hoe kan ik mijn Philips espressomachine ontkalken?
- Hoe reinig en onderhoud ik mijn Philips espressomachine?
- Hoe gebruik ik de Philips-koffieolieverwijderingstabletten?
- Hoe smeer ik de zetgroep van mijn Philips espressomachine?
- Hoe pas ik het volume van mijn Philips espressomachine aan?
- Wat is het verschil tussen het zetten van een ijskoffie met mijn Philips espressomachine?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw 3300 series LatteGo
- Een waarschuwingslampje op mijn Philips espressomachine gaat niet uit
- Mijn Philips espressomachine zegt dat ik moet ontkalken nadat ik mijn AquaClean filter heb geïnstalleerd
- Mijn Philips espressomachine lekt
- Er komt geen koffie uit mijn Philips espressomachine
- Er komt een geluid uit mijn Philips espressomachine
- De koffietemperatuur van mijn Philips espressomachine is niet warm genoeg
- Mijn Philips espressomachine schuimt de melk niet goed op
- Er zit koffiepoeder onder de zetgroep van mijn Philips espressomachine
- Koffie uit mijn Philips espressomachine is waterig
- Mijn Philips Espressoapparaat gooit koffiepoeder weg zonder koffie te zetten
- De lekbak van mijn Philips espressomachine raakt snel vol
- Ik kan de zetgroep niet verwijderen uit mijn Philips espressomachine
- Ik kan de zetgroep niet in mijn Philips espressomachine plaatsen
- Ik kan de moleninstelling van mijn Philips espressomachine niet aanpassen
- Mijn Philips espressomachine gaat niet aan
- De koffiepucks van mijn Philips espressomachine zijn nat
- Mijn Philips LatteGo-melkopschuimer lekt aan de onderkant
- Er stroomt geen water uit het reservoir in mijn Philips espressomachine
- Mijn Philips espressomachine maalt geen koffiebonen
Neem contact op met ons ondersteuningsteam
Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling
Meld je aan om nieuws en aanbiedingen te ontvangen.
Door uw e-mailadres met ons te delen, gaat u akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, inspirerende inhoud, apparaattips en informatie over onze nieuwste innovaties. Lees meer.
*Geldig voor nieuwe abonnees bij hun eerste aankoop