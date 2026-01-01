Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
2200-serie Volautomatische espressomachines
Registreer je product om je garantie te bevestigen, op de hoogte te blijven en op maat gemaakte ondersteuning te krijgen.
Hoe gebruik je 2200-serie Volautomatische espressomachines
Haal het maximale uit je apparaat in geen tijd.
Vind antwoorden over uw product
- Kan ik een ander filter gebruiken in mijn Philips espressomachine?
- Hoe kan ik mijn Philips espressomachine ontkalken?
- Hoe reinig en onderhoud ik mijn Philips espressomachine?
- Hoe gebruik ik de Philips-koffieolieverwijderingstabletten?
- Hoe smeer ik de zetgroep van mijn Philips espressomachine?
- Hoe pas ik het volume van mijn Philips espressomachine aan?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw 2200-serie Volautomatische espressomachines
- Een waarschuwingslampje op mijn Philips espressomachine gaat niet uit
- Mijn Philips espressomachine zegt dat ik moet ontkalken nadat ik mijn AquaClean filter heb geïnstalleerd
- Mijn Philips espressomachine lekt
- Er komt geen koffie uit mijn Philips espressomachine
- Er komt een geluid uit mijn Philips espressomachine
- De koffietemperatuur van mijn Philips espressomachine is niet warm genoeg
- Mijn Philips espressomachine schuimt de melk niet goed op
- Er zit koffiepoeder onder de zetgroep van mijn Philips espressomachine
- Koffie uit mijn Philips espressomachine is waterig
- Mijn Philips Espressoapparaat gooit koffiepoeder weg zonder koffie te zetten
- De lekbak van mijn Philips espressomachine raakt snel vol
- Ik kan de zetgroep niet verwijderen uit mijn Philips espressomachine
- Ik kan de zetgroep niet in mijn Philips espressomachine plaatsen
- Ik kan de moleninstelling van mijn Philips espressomachine niet aanpassen
- Mijn Philips LatteGo-melkopschuimer lekt aan de onderkant
- Er stroomt geen water uit het reservoir in mijn Philips espressomachine
- Mijn Philips espressomachine maalt geen koffiebonen
Neem contact op met ons ondersteuningsteam
Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling
Meld je aan om nieuws en aanbiedingen te ontvangen.
Door uw e-mailadres met ons te delen, gaat u akkoord met het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, inspirerende inhoud, apparaattips en informatie over onze nieuwste innovaties. Lees meer.
*Geldig voor nieuwe abonnees bij hun eerste aankoop