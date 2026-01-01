Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
Steam Iron 7000 Series
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Vind antwoorden over uw product
- Hoe ontkalk ik mijn Philips-stoomstrijkijzer?
- Hoe gebruik ik de verticale stoomfunctie van mijn Philips-stoomstrijkijzer?
- Welk soort water kan ik gebruiken in mijn Philips-stoomstrijkijzer?
- Hoe reinig ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomstrijkijzer?
- Er zit water in het waterreservoir van mijn Philips-stoomstrijkijzer, zelfs voor gebruik
- Welke stoom- en temperatuurinstelling moet ik gebruiken op mijn Philips-stoomstrijkijzer voor mijn kleding?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw Steam Iron 7000 Series
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet warm
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert geen stoom
- Het indicatielampje op mijn Philips-stoomstrijkijzer knippert/ademt
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer verwijdert geen kreuken
- De stoomstoot in mijn Philips-stoomstrijkijzer werkt niet
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer produceert rook tijdens het opwarmen
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer laat waterdruppels achter op kleding tijdens het strijken
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt na het strijken
- Mijn Philips-stoomstrijkijzer laat een glans of afdruk achter op het kledingstuk
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