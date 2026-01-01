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5000-serie Torenventilator
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- Mijn Philips-ventilator gaat plotseling uit
- De voet van mijn Philips-ventilator wiebelt of trilt
- Mijn Philips-ventilator staat te hard
- Ik kan mijn Philips-ventilator niet aan/uit zetten
- Mijn Philips-ventilator maakt een ongewoon geluid tijdens het oscilleren
- Het rooster aan de voorkant van mijn Philips-ventilator is vuil
- Mijn Philips-ventilator produceert een vreemde geur
- De luchtstroom van mijn Philips-ventilator is zwak
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