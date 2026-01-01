Meld je aan en profiteer van 10%* korting op je eerste bestelling

Gebruiks- en onderhoudssupport voor uw product
800-serie Compacte luchtzuiveraar
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Vind antwoorden over uw product
- Wat betekent de PM2.5-indicator in mijn Philips-luchtreiniger?
- Moet ik mijn Philips-luchtreiniger of -luchtbevochtiger resetten nadat ik een filter heb vervangen of schoongemaakt?
- Wat betekenen de lampjes van mijn Philips-luchtreiniger?
- Hoe en wanneer moet ik de filters en de sensor van mijn luchtreiniger schoonmaken of vervangen?
- Wat is de CADR-specificatie in mijn Philips-luchtreiniger?
- Kan ik de filters en het voorfilter van mijn Philips-luchtreiniger schoonmaken?
Een probleem oplossen
Problemen oplossen voor uw 800-serie Compacte luchtzuiveraar
- Er brandt een constant of knipperend lampje op mijn Philips luchtreiniger
- De kleur van de luchtkwaliteitsring van mijn Philips-luchtreiniger verandert niet
- De indicator voor het vervangen van het filter van mijn Philips-luchtreiniger blijft branden
- Mijn Philips-luchtreiniger maakt een vreemd geluid
- De luchtstroom van mijn Philips-luchtreiniger is zwak en het licht is niet blauw
- Mijn Philips-luchtreiniger gaat niet aan
- Mijn Philips-luchtreiniger verbetert de luchtkwaliteit niet
- Mijn Philips-luchtreiniger verwijdert geuren niet goed
- Mijn Philips-luchtreiniger maakt te veel lawaai