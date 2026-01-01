Supporto per l'uso e la cura del tuo prodotto
Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 2000 Series
Registra il tuo prodotto per confermare la garanzia, rimanere informato e ottenere supporto personalizzato.
Come usare Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 2000 Series
Sfrutta al massimo il tuo elettrodomestico in pochissimo tempo.
Trova risposte sul tuo prodotto
- Come creare e gestire le mappe nell'app Philips HomeRun?
- Come ottenere i migliori risultati di pulizia con il mio aspirapolvere robot Philips HomeRun
- Come/quando sostituire il sacchetto della polvere del mio robot aspirapolvere Philips HomeRun?
- Come utilizzare per la prima volta il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun
- Come si pulisce il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun?
- Il serbatoio dell'acqua del mio robot aspirapolvere Philips HomeRun può essere lavato in lavastoviglie?
Risolvi un problema
Risoluzione dei problemi per il tuo Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 2000 Series
- Come pulire i pavimenti scuri con il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun
- Il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun non torna alla postazione
- Il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun non si ricarica
- Il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun non si svuota automaticamente
- Il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun non pulisce correttamente
- Il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun si blocca
- Il mio robot aspirapolvere Philips HomeRun non si collega all'app Philips HomeRun
Contatta il nostro team di supporto
Iscriviti e approfitta del 15%* di sconto sul tuo primo ordine
Iscriviti per ricevere notizie e offerte.
Condividendo l'indirizzo email con noi, accetti di ricevere offerte personalizzate, contenuti stimolanti, consigli per dispositivi e informazioni sulle nostre ultime innovazioni. Leggi di più.
*Valido sul primo acquisto, iscrivendosi alla newsletter per la prima volta