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Handheld Steamer 5000 Series
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- L'impugnatura del mio vaporizzatore per indumenti Philips vibra o produce un suono di pompaggio.
- Gocce d'acqua che gocciolano dalla testa del mio vaporizzatore per indumenti Philips
- Il mio vaporizzatore per indumenti Philips non produce vapore
- Il mio vaporizzatore per indumenti Philips produce un rumore e del vapore dopo l'uso
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