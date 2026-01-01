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Sist. stiratura vapore vert. Serie 3000 Con StyleBoard inclinabile
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- Il mio vaporizzatore per indumenti Philips non produce vapore
- Il mio vaporizzatore per indumenti da appoggio Philips produce un suono gracchiante
- La testa del mio vaporizzatore per indumenti Philips Stand gocciola acqua
- Il tubo flessibile della mia soluzione stirante e vaporizzatore da tavolo Philips All-in-One si scalda durante l'uso.
- La luce LED bianca del mio vaporizzatore da tavolo Philips lampeggia.
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