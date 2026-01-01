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Xelsis Deluxe Macchina da caffè automatica
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- Quali funzioni supporta la mia macchina Saeco collegata?
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non prepara bene la schiuma di latte
- La vaschetta di raccolta della mia macchina espresso Saeco si riempie rapidamente
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non macina i chicchi di caffè
- Non riesco a collegare la mia macchina per caffè espresso Saeco alla rete Wi-Fi di casa.
- Non riesco a regolare l'impostazione del macinino sulla mia macchina per espresso Saeco
- I ciuffi di caffè della mia macchina espresso Saeco sono acquosi
- C'è della polvere di caffè sotto il gruppo di erogazione della mia macchina per caffè espresso Saeco.
- Non viene prelevata acqua dal serbatoio della mia macchina per caffè espresso Saeco.
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non si accende
- Non riesco a inserire il gruppo di erogazione nella mia macchina per caffè espresso Saeco.
- La mia macchina per caffè espresso Saeco fa rumore
- La mia macchina per caffè espresso Saeco perde
- Non riesco a rimuovere il gruppo di erogazione dalla mia macchina per caffè espresso Saeco
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non eroga il caffè
- La mia macchina per caffè espresso Saeco mostra un codice di errore
- Il caffè della mia macchina espresso Saeco è acquoso
- Ho problemi con l'account "My Saeco" sulla mia macchina per caffè espresso Saeco
- Come utilizzare le funzioni di Amazon Alexa con la mia macchina per caffè espresso Saeco Xelsis o Saeco GranAroma Deluxe
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