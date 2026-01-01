Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

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PicoBaristo Deluxe Macchina da caffè automatica
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- Dalla mia macchina per caffè espresso Philips non esce caffè
- La mia macchina per caffè espresso Philips emette un rumore
- La temperatura del caffè della mia macchina per caffè espresso Philips non è abbastanza alta
- La mia macchina per caffè espresso Philips non monta bene il latte
- C'è del caffè in polvere sotto il gruppo erogatore della mia macchina per caffè espresso Philips
- Il caffè della mia macchina per espresso Philips è troppo annacquato
- La mia macchina per caffè espresso Philips espelle il caffè macinato senza preparare il caffè
- Il vassoio raccogligocce della mia macchina per caffè espresso Philips si riempie in fretta
- Non riesco a rimuovere il gruppo erogatore dalla mia macchina per caffè espresso Philips
- Il messaggio 'Riempire il serbatoio dell'acqua' sulla mia macchina per caffè espresso Saeco PicoBaristo Deluxe non scompare
- Sulla mia macchina per caffè espresso Philips compare un codice di errore
- La mia macchina per caffè espresso Philips non si accende
- I fondi di caffè della mia macchina per caffè espresso Philips sono bagnati
- Quali funzioni supporta la mia macchina per caffè espresso Saeco connessa?
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non monta bene il latte
- Il vassoio raccogligocce della mia macchina per caffè espresso Saeco si riempie in fretta
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non macina i chicchi di caffè
- Non riesco a collegare la mia macchina per caffè espresso Saeco alla rete Wi-Fi di casa mia
- Non riesco a regolare l'impostazione del macinacaffè sulla mia macchina per caffè espresso Saeco
- I fondi di caffè della mia macchina per espresso Saeco sono acquosi
- C'è del caffè in polvere sotto il gruppo erogatore della mia macchina per caffè espresso Saeco
- Dalla riserva d'acqua della mia macchina per caffè espresso Saeco non esce acqua
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non si accende
- Non riesco a inserire il gruppo erogatore nella mia macchina per caffè espresso Saeco
- La mia macchina per caffè espresso Saeco fa rumore
- La mia macchina per caffè espresso Saeco perde
- Non riesco a rimuovere il gruppo erogatore dalla mia macchina per caffè espresso Saeco
- La mia macchina per caffè espresso Saeco non eroga il caffè
- La mia macchina per caffè espresso Saeco visualizza un codice di errore
- Il caffè della mia macchina per caffè espresso Saeco è troppo annacquato
- Non c'è flusso d'acqua dal serbatoio della mia macchina per caffè espresso Philips
- Ho dei problemi con l'account “My Saeco” sulla mia macchina per caffè espresso Saeco
- La mia macchina per caffè espresso Philips non macina i chicchi di caffè