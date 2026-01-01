Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

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Serie 2000 Umidificatore d'aria
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- Il mio umidificatore d'aria Philips non raggiunge il livello desiderato
- L'umidificatore Philips non umidifica l'aria
- L'indicatore luminoso dell'acqua bassa dell'umidificatore Philips non funziona
- L'umidificatore Philips produce un cattivo odore
- Il serbatoio dell'acqua del mio umidificatore Philips perde
- Ci sono macchie bianche/gialle sul filtro dell'umidificatore Philips