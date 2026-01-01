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Serie 7000 Robot da cucina
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- Il mio robot da cucina Philips non si accende
- Il mio robot da cucina Philips non riesce a lavorare bene l'impasto
- Le verdure nel mio robot da cucina Philips finiscono per essere ridotte in purea
- Gli ingredienti si attaccano alle pareti del mio frullatore Philips.
- Il motore del mio robot da cucina Philips si è bagnato
- Il mio frullatore Philips si blocca durante l'elaborazione
- L'accessorio per impastare/la lama del mio robot da cucina Philips non riesce a ruotare
- Il motore del mio robot da cucina Philips non funziona in modo costante
- Il mio frullatore Philips schizza l'acqua con la pulizia rapida/impulso
- Nel mio robot da cucina Philips è rimasto un pezzo di cibo
- Il mio robot da cucina Philips ha improvvisamente smesso di funzionare
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