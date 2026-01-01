Supporto per l'uso e la cura del tuo prodotto
Viva Collection Centrifuga
Registra il tuo prodotto per confermare la garanzia, rimanere informato e ottenere supporto personalizzato.
Trova risposte sul tuo prodotto
- Cosa posso spremere con il mio spremiagrumi Philips?
- Posso spremere gli agrumi con il mio spremiagrumi Philips?
- Posso spremere tutti i tipi di prodotti con il mio spremiagrumi Philips?
- Alcuni ingredienti possono causare lo scolorimento del pigmento?
- La polpa del mio spremiagrumi Philips è umida
- Come montare e smontare il mio spremiagrumi Philips
- Come si preparano frutta e verdura per lo spremiagrumi Philips?
- Il mio spremiagrumi Philips è lavabile in lavastoviglie?
- Come si monta e si smonta lo spremiagrumi Philips?
- Per cosa si usa il separatore di schiuma per spremiagrumi Philips?
- Cosa significa la scritta "carota" sulla mia caraffa di succo Philips?
- Come ridurre la formazione di schiuma durante la preparazione dei succhi con il mio estrattore Philips
Risolvi un problema
Risoluzione dei problemi per il tuo Viva Collection Centrifuga
Contatta il nostro team di supporto
Iscriviti e approfitta del 15%* di sconto sul tuo primo ordine
Iscriviti per ricevere notizie e offerte.
Condividendo l'indirizzo email con noi, accetti di ricevere offerte personalizzate, contenuti stimolanti, consigli per dispositivi e informazioni sulle nostre ultime innovazioni. Leggi di più.
*Valido sul primo acquisto, iscrivendosi alla newsletter per la prima volta