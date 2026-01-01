Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

Supporto per l'uso e la cura del tuo prodotto
Viva Collection Bollitore
Registra il tuo prodotto per confermare la garanzia, rimanere informato e ottenere supporto personalizzato.
Trova risposte sul tuo prodotto
Risolvi un problema
Risoluzione dei problemi per il tuo Viva Collection Bollitore
- Il mio bollitore Philips non si accende
- L'acqua bollita dal mio bollitore Philips ha un sapore metallico
- Il mio bollitore Philips è sporco con piccole macchie all'interno
- C'è acqua/condensa sulla base del mio bollitore Philips
- L'acqua esce dal beccuccio del mio bollitore Philips
- Il mio bollitore Philips bolle e si ferma
- Il mio bollitore Philips impiega molto tempo per far bollire l'acqua