Supporto per l'uso e la cura del tuo prodotto
Avance Collection Vaporiera
Registra il tuo prodotto per confermare la garanzia, rimanere informato e ottenere supporto personalizzato.
Trova risposte sul tuo prodotto
- È possibile riscaldare i pasti nella vaporiera Philips?
- Che cos'è la protezione anti-secchezza del forno a vapore Philips?
- Perché è necessario decalcificare il piroscafo Philips?
- Quando è necessario decalcificare il piroscafo Philips?
- Come si spegne il piroscafo Philips?
- Posso inserire alimenti congelati nella mia vaporiera Philips?