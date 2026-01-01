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Daily Collection Tostapane - 2 fette, fessura ampia, metallo
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- Il mio tostapane Philips non si accende
- Il pane si incastra nel mio tostapane Philips
- Il mio tostapane Philips emana un odore sgradevole al primo utilizzo
- La leva del mio tostapane Philips non rimane abbassata
- Il fumo esce dal mio tostapane Philips
- Non riesco a togliere il pane dal mio tostapane Philips
- La doratura del mio tostapane Philips è irregolare
- Non riesco a rimuovere il pane dal mio tostapane Philips
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