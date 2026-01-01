Iscriviti e approfitta del 10%* di sconto sul tuo primo ordine

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1900 series Ferro da stiro
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- Che tipo di acqua posso utilizzare nel mio ferro da stiro a vapore Philips?
- Come si pulisce il serbatoio dell'acqua del ferro da stiro a vapore Philips?
- C'è acqua nel serbatoio del ferro da stiro a vapore Philips anche prima dell'uso.
- Quale impostazione di vapore e temperatura utilizzare sulla mia piastra a vapore Philips per i miei capi?
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- Il mio ferro a vapore Philips non si riscalda
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non produce vapore
- La spia del mio ferro da stiro a vapore Philips lampeggia o respira
- La spia "Calc-Clean" del mio ferro da stiro a vapore Philips continua a lampeggiare
- Il mio ferro da stiro Philips sfrigola quando lo poggio sul tallone
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips non rimuove le pieghe
- L'aumento del vapore nel mio ferro da stiro a vapore Philips non funziona
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips produce fumo durante il riscaldamento
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips lascia gocce d'acqua sui capi durante la stiratura
- Il mio ferro a vapore Philips perde dopo la stiratura
- Il mio ferro da stiro a vapore Philips lascia una lucentezza o un'impronta sull'indumento