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Serie 2000 Purificatore, ventilatore e riscaldamento 3-in-1
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- Il colore dell'anello della qualità dell'aria del mio depuratore d'aria Philips non cambia
- L'indicatore di sostituzione del filtro del mio purificatore d'aria Philips rimane acceso
- Il mio purificatore d'aria Philips emette un rumore insolito
- Come associare il telecomando al mio depuratore, ventilatore e riscaldatore Philips 3-in-1?
- Il mio purificatore d'aria Philips è troppo rumoroso