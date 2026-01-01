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Serie 3000i Purificatore d'aria, fino a 135m², filtro HEPA + Carboni attivi
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- Il colore dell'anello della qualità dell'aria del mio depuratore d'aria Philips non cambia
- L'indicatore di sostituzione del filtro del mio purificatore d'aria Philips rimane acceso
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- Il mio purificatore d'aria Philips non migliora la qualità dell'aria
- Il mio purificatore d'aria Philips non elimina gli odori in modo adeguato
- Il mio depuratore d'aria Philips si spegne inaspettatamente
- Il mio purificatore d'aria Philips è troppo rumoroso
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