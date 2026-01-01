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1000 Series Purificatore d'aria
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- Cosa significa l'indicatore PM2.5 nel mio depuratore d'aria Philips?
- Devo resettare il mio purificatore d'aria o umidificatore Philips dopo aver sostituito o pulito un filtro?
- Cosa significano le spie del mio purificatore d'aria Philips?
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- Quali filtri devo utilizzare con il mio depuratore d'aria Philips?
- Come e quando devo pulire/sostituire i filtri e il sensore del mio depuratore d'aria?
- Come gestire i casi in cui l'indicatore della qualità dell'aria del purificatore d'aria non diventa blu
- Qual è la specifica CADR del mio depuratore d'aria Philips?
- La spia della qualità dell'aria funziona in modo irregolare: in alcuni casi si spegne/accende automaticamente.
- Posso pulire i filtri e il prefiltro del mio purificatore d'aria Philips?
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- Il mio purificatore d'aria Philips presenta una luce costante o lampeggiante
- Il colore dell'anello della qualità dell'aria del mio depuratore d'aria Philips non cambia
- L'indicatore di sostituzione del filtro del mio purificatore d'aria Philips rimane acceso
- Il mio purificatore d'aria Philips emette un rumore insolito
- Non riesco ad attivare le funzioni del mio purificatore d'aria Philips
- Il flusso d'aria del mio depuratore d'aria Philips è debole e la luce non è blu
- Il mio depuratore d'aria Philips non si accende
- Il mio purificatore d'aria Philips non migliora la qualità dell'aria
- Il mio purificatore d'aria Philips non elimina gli odori in modo adeguato
- Il mio purificatore d'aria Philips è troppo rumoroso
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