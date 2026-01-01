Assistance pour l'utilisation et l'entretien de votre produit
Philips AquaTrio Cordless Vacuum & Wash 9000 Series
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Trouvez des réponses sur votre produit
- Comment assembler mon aspirateur Philips AquaTrio ?
- Quel type d'eau puis-je utiliser pour mon aspirateur Philips Aquatrio ?
- Les réservoirs d'eau de mon aspirateur Philips AquaTrio peuvent-ils être nettoyés au lave-vaisselle ?
- Les accessoires de mon aspirateur Philips sont-ils compatibles avec d'autres modèles ?
- Quand faut-il remplacer les brosses et les filtres de mon aspirateur AquaTrio ?
- Que signifie l'icône sur l'écran de mon aspirateur Philips AquaTrio 9000 ?
- Puis-je utiliser mon aspirateur Philips AquaTrio sur tous les sols, moquettes et tapis ?
- Puis-je remplacer la batterie de mon aspirateur sans fil Philips AquaTrio ?
- Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
- Combien de temps dois-je charger mon aspirateur sans fil Philips ?
- Comment nettoyer mon aspirateur Philips AquaTrio après utilisation ?
Résoudre un problème
Dépannage pour votre Philips AquaTrio Cordless Vacuum & Wash 9000 Series
- La puissance d'aspiration de mon aspirateur Philips AquaTrio est faible.
- Mon aspirateur Philips AquaTrio produit un bruit fort ou inhabituel.
- Mon aspirateur Philips AquaTrio présente des fuites d'eau
- Mon aspirateur Philips AquaTrio laisse des traces d'eau sur le sol.
- Mon aspirateur sans fil Philips AquaTrio affiche un code d'erreur
- L'eau ne sort pas de mon aspirateur Philips AquaTrio.
- Que signifie le code d'information affiché sur l'écran de mon aspirateur Philips AquaTrio 9000 ?
- La batterie de mon aspirateur Philips AquaTrio s'épuise rapidement.
Contactez notre équipe de support
Inscrivez-vous et bénéficiez de 15 %* de réduction sur votre première commande
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.
*Valable pour les nouvelles inscriptions sur leur premier achat.