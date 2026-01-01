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7000 Series Cordless Vacuum Aqua
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- Mon aspirateur sans fil Philips ne glisse pas bien sur les tapis.
- La batterie de mon aspirateur sans fil Philips s'épuise rapidement.
- Je ne parviens pas à ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips.
- Je ressens des décharges électriques lorsque j'utilise mon aspirateur Philips.
- Mon aspirateur sans fil Philips émet un son inhabituel.
- Mon aspirateur sans fil Philips ne se met pas en marche
- Comment utiliser le menu de mon aspirateur Philips Cordless 7000/8000 ?
- Mon aspirateur sans fil Philips 7000 Series affiche un code d'erreur
- La puissance d'aspiration de mon aspirateur sans fil Philips 7000 Series est faible.
- Mon aspirateur sans fil Philips ne se recharge pas
- Pourquoi les diodes électroluminescentes ne s'allument-elles pas sur mon aspirateur Philips Cordless 7000 ou 8000 ?
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