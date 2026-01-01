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Cordless vacuum cleaner 2000 Series
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- Mon aspirateur sans fil Philips série 3000/2000 a une faible puissance d'aspiration.
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