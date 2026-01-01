Assistance pour l'utilisation et l'entretien de votre produit
7000 Series Handheld Steamer
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Trouvez des réponses sur votre produit
- Comment détartrer mon cuiseur vapeur Philips / solution de repassage tout-en-un ?
- Mon défroisseur Philips convient-il à tous les types de vêtements ?
- Le réservoir d'eau de mon cuiseur vapeur / solution de repassage tout-en-un Philips doit-il être vidé après utilisation ?
- Est-il possible de toucher mes vêtements avec mon cuiseur vapeur Philips ?
Résoudre un problème
Dépannage pour votre 7000 Series Handheld Steamer
- Mon défroisseur Philips laisse des taches sur le vêtement.
- La poignée de mon cuiseur vapeur Philips vibre ou produit un bruit de pompage.
- Des gouttes d'eau s'écoulent de la tête de mon cuiseur vapeur Philips.
- Mon défroisseur Philips ne produit pas de vapeur
- Mon cuiseur vapeur Philips produit un bruit et de la vapeur après utilisation.
Contactez notre équipe de support
Inscrivez-vous et bénéficiez de 15 %* de réduction sur votre première commande
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.
*Valable pour les nouvelles inscriptions sur leur premier achat.