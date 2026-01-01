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- Ma machine à expresso Philips Barista Brew ne moud pas les grains de café
- Ma machine à espresso Philips Barista Brew fuit.
- Ma machine à espresso Philips Barista Brew produit un café aqueux et sans crème.
- Le manomètre de ma machine à espresso Philips Barista Brew ne fonctionne pas.
- Ma machine à espresso Philips Barista Brew ne fait pas mousser le lait
- Ma machine à espresso Philips Barista Brew ne fait pas de café
- Le café de ma machine à espresso Philips Barista Brew n'est pas assez chaud.
- Ma machine à espresso Philips Barista Brew fait du bruit
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