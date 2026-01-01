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Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W

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Puis-je piler de la glace avec mon robot de cuisine Philips ?

Le disque d'éminçage de mon robot Philips indique-t-il la taille ?

Comment détacher le disque d'éminçage de mon robot Philips ?

Quel accessoire de robot culinaire Philips dois-je utiliser ?

Dois-je nettoyer mon robot de cuisine Philips avant la première utilisation ?

Comment ranger le cordon de mon robot Philips ?

Comment régler le disque de tranchage de mon robot Philips ?

Comment fixer la lame de mon robot culinaire Philips ?

Puis-je verser des liquides bouillants dans le récipient de mon mixeur Philips ?

Comment optimiser le rendement en jus de mon robot Philips ?

À quoi sert le disque ondulé en plastique de mon robot culinaire Philips ?

Comment nettoyer mon robot de cuisine Philips

Comment assembler l'accessoire du robot de cuisine Philips ?

Comment ranger les outils de mon robot de cuisine Philips ?

Comment assembler le mini hachoir de mon robot Philips

Mon robot ménager Philips a soudainement cessé de fonctionner

Mon robot de cuisine Philips a un morceau d'aliment qui reste.

Mon mixeur Philips projette de l'eau lors du nettoyage rapide/de l'impulsion.

Le moteur de mon robot Philips ne fonctionne pas de manière régulière.

L'accessoire de pétrissage/lame de mon robot Philips ne tourne pas.

Mon mixeur Philips se bloque pendant le traitement

Le moteur de mon robot Philips s'est mouillé.

Les ingrédients collent aux parois du récipient de mon mixeur Philips.

Dans mon robot Philips, les légumes sont réduits en purée.

Mon robot Philips ne peut pas bien pétrir la pâte.

Mon robot de cuisine Philips ne s'allume pas

Les ingrédients se renversent lorsque j'ouvre mon robot Philips

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