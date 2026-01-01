Assistance pour l'utilisation et l'entretien de votre produit
Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Trouvez des réponses sur votre produit
- Comment assembler le mini hachoir de mon robot Philips
- Comment ranger les outils de mon robot de cuisine Philips ?
- Comment assembler l'accessoire du robot de cuisine Philips ?
- Comment nettoyer mon robot de cuisine Philips
- À quoi sert le disque ondulé en plastique de mon robot culinaire Philips ?
- Comment optimiser le rendement en jus de mon robot Philips ?
- Puis-je verser des liquides bouillants dans le récipient de mon mixeur Philips ?
- Comment fixer la lame de mon robot culinaire Philips ?
- Comment régler le disque de tranchage de mon robot Philips ?
- Comment ranger le cordon de mon robot Philips ?
- Dois-je nettoyer mon robot de cuisine Philips avant la première utilisation ?
- Quel accessoire de robot culinaire Philips dois-je utiliser ?
- Comment détacher le disque d'éminçage de mon robot Philips ?
- Le disque d'éminçage de mon robot Philips indique-t-il la taille ?
- Puis-je piler de la glace avec mon robot de cuisine Philips ?
Résoudre un problème
Dépannage pour votre Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300W
- Les ingrédients se renversent lorsque j'ouvre mon robot Philips
- Mon robot de cuisine Philips ne s'allume pas
- Mon robot Philips ne peut pas bien pétrir la pâte.
- Dans mon robot Philips, les légumes sont réduits en purée.
- Les ingrédients collent aux parois du récipient de mon mixeur Philips.
- Le moteur de mon robot Philips s'est mouillé.
- Mon mixeur Philips se bloque pendant le traitement
- L'accessoire de pétrissage/lame de mon robot Philips ne tourne pas.
- Le moteur de mon robot Philips ne fonctionne pas de manière régulière.
- Mon mixeur Philips projette de l'eau lors du nettoyage rapide/de l'impulsion.
- Mon robot de cuisine Philips a un morceau d'aliment qui reste.
- Mon robot ménager Philips a soudainement cessé de fonctionner
Sujets de support supplémentaires
Pièces détachées pour Série 7000 Robot de cuisine Philips - robot multifonction 6-en-1, métal, 1300WCliquez ici
Vous avez des problèmes techniques ?
Si nos articles de dépannage n'ont pas aidé, réservez une réparation ici. Nous réparons les produits sous garantie (et certains produits hors garantie).Réserver une réparation
En savoir plus sur la garantie
Consultez la politique de garantie, la période de garantie et les conditions de garantie pour votre produit.Politique de garantie
Contactez notre équipe de support
Inscrivez-vous et bénéficiez de 15 %* de réduction sur votre première commande
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.
*Valable pour les nouvelles inscriptions sur leur premier achat.