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Collection Daily Hachoir électrique Philips - Hachoir Blanc 0.7L, 450W
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- La lame du hachoir Philips repose librement sur la broche.
- Les oignons se transforment en pulpe humide avec mon hachoir Philips
- Mon hachoir Philips est instable et fait beaucoup de bruit
- La lame de mon hachoir Philips est bloquée
- L'unité de couplage de mon hachoir Philips est sale
- Mon hachoir Philips ne fonctionne pas
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