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Airfryer Philips Premium Smart Sensing Friteuse sans huile XXL - Air fryer 7,3L
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- Quel type de moule de cuisson puis-je utiliser dans mon Airfryer Philips ?
- Pourquoi dois-je secouer les aliments dans mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment nettoyer mon sèche-cheveux Philips
- Dois-je préchauffer mon sèche-cheveux Philips ?
- Où puis-je trouver des recettes pour mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Où se trouvent le modèle et le numéro de série de mon sèche-cheveux Philips ?
- Puis-je utiliser du papier sulfurisé ou du papier d'aluminium dans mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Quels types d'aliments puis-je préparer avec mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment utiliser les préréglages sur mon sèche-cheveux Philips ?
- Quelle quantité d'aliments puis-je préparer avec mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment et quand utiliser de l'huile dans mon sèche-linge Philips Airfryer ?
- Comment obtenir l'application HomeID ?
- Quelles frites surgelées puis-je préparer avec mon Airfryer Philips ?
- Comment utiliser la technologie Smart Sensing avec mon sèche-cheveux Philips Airfryer XXL Premium ?
- Pourquoi mon sèche-linge Philips Airfryer émet-il un signal sonore pendant la cuisson ?
- Quels sont les matériaux et revêtements utilisés dans mon sèche-cheveux Philips ?
- Comment utiliser mon sèche-linge Philips Airfryer ?
Résoudre un problème
Dépannage pour votre Airfryer Philips Premium Smart Sensing Friteuse sans huile XXL - Air fryer 7,3L
- De la fumée blanche s'échappe de mon sèche-linge Philips Airfryer
- Les aliments produits par mon Airfryer Philips ne sont pas croustillants et ne correspondent pas aux attentes.
- Le revêtement de la cuve ou du panier de mon Airfryer Philips se détache.
- Les frites maison de mon Airfryer Philips ne sont pas à la hauteur des attentes
- Mon sèche-cheveux Philips fait du bruit
- Mon sèche-linge Philips Airfryer n'apparaît pas dans la liste des appareils de l'application HomeID
- Mon sèche-cheveux Philips ne chauffe pas
- Mon sèche-cheveux Philips ne fonctionne pas et ne s'allume pas
- L'application Philips HomeID s'est fermée ou s'est arrêtée.
- La minuterie de mon défroisseur d'air Philips est bloquée ou n'effectue pas le compte à rebours.
- Mon sèche-linge Philips Airfryer XXL Premium affiche une heure erronée lors de l'utilisation du programme Smart Chef.
- Mon programme Smart Chef s'est arrêté pendant la phase de calcul
- Je ne peux pas mettre en pause mon Philips Airfryer XXL Premium lorsque je cuisine avec un programme Smart Chef.
- L'écran de mon sèche-linge Philips Airfryer affiche 5 ou 6 tirets.
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