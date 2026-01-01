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Steam Generator PC Compact
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Dépannage pour votre Steam Generator PC Compact
- Mon fer à vapeur Philips n'élimine pas les plis.
- Mon fer à repasser Philips Steam Generator dégage de la fumée lorsqu'il chauffe.
- Le générateur de vapeur de mon fer à repasser Philips Steam Generator ne fonctionne pas.
- La semelle de mon fer à vapeur Philips fuit.
- Ma table à repasser est mouillée et je vois de l'eau sur le sol.
- Mon fer à repasser générateur de vapeur Philips émet un bruit de pompage et/ou un cliquetis métallique.
- Mon fer à repasser Philips Steam Generator ne produit pas de vapeur
- Mon fer à vapeur Philips ne défroisse pas pendant la vapeur verticale.
- Mon fer à repasser Philips Steam Generator ne chauffe plus.
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