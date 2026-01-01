Inscrivez-vous et bénéficiez de 10 %* de réduction sur votre première commande

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PerfectCare Compact Essential Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Bleu 1.3L
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Dépannage pour votre PerfectCare Compact Essential Centrale Vapeur Philips - Iron 6.5 bars Bleu 1.3L
- Mon fer à vapeur Philips ne parvient pas à éliminer les plis
- Mon fer à repasser à vapeur Philips dégage de la fumée pendant qu'il chauffe
- La fonction « jet de vapeur » de mon fer à repasser à vapeur Philips ne fonctionne pas
- Mon fer à repasser à vapeur Philips fuit au niveau de la semelle.
- Ma planche à repasser est mouillée et je vois de l'eau par terre
- Mon fer à vapeur Philips émet un bruit de pompage et/ou un cliquetis métallique
- Mon fer à repasser à vapeur Philips ne produit pas de vapeur
- Mon fer à vapeur Philips ne défroisse pas lorsque j'utilise la fonction de repassage à la verticale.
- Mon fer à repasser à vapeur Philips ne chauffe plus