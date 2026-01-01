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Tout-en-un série 8000 Solution de repassage tout en un
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- Comment détartrer mon cuiseur vapeur Philips / solution de repassage tout-en-un ?
- Le réservoir d'eau de mon cuiseur vapeur / solution de repassage tout-en-un Philips doit-il être vidé après utilisation ?
- Dois-je laver le tapis/la planche de mon cuiseur vapeur sur socle Philips ?
- Comment utiliser le gant de mon défroisseur Philips ?
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- Mon défroisseur Philips ne produit pas de vapeur
- Mon cuiseur vapeur sur pied Philips produit un bruit de croassement
- La tête de mon cuiseur vapeur sur pied Philips perd de l'eau.
- La table à repasser de mon défroisseur Philips est instable.
- Le tuyau de ma solution de repassage tout-en-un et de mon défroisseur sur socle Philips chauffe pendant l'utilisation.
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