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EasyTouch Plus Défroisseur
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- Comment détartrer mon cuiseur vapeur Philips / solution de repassage tout-en-un ?
- Mon défroisseur Philips convient-il à tous les types de vêtements ?
- Le réservoir d'eau de mon cuiseur vapeur / solution de repassage tout-en-un Philips doit-il être vidé après utilisation ?
- De l'eau s'écoule de la base de mon cuiseur vapeur Philips Stand.
- Dois-je laver le tapis/la planche de mon cuiseur vapeur sur socle Philips ?
- Dois-je ajuster les réglages de mon défroisseur Philips en fonction du vêtement ?
- Comment passer une chemise à la vapeur avec mon défroisseur Philips ?
- Comment utiliser le gant de mon défroisseur Philips ?
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Dépannage pour votre EasyTouch Plus Défroisseur
- Le tuyau de mon défroisseur sur pied Philips est rigide.
- Mon défroisseur Philips laisse des taches sur le vêtement.
- Mon défroisseur Philips ne produit pas de vapeur
- Mon cuiseur vapeur sur pied Philips produit un bruit de croassement
- La tête de mon cuiseur vapeur sur pied Philips perd de l'eau.
- La base de mon cuiseur vapeur Philips fuit.
- La vapeur de mon défroisseur sur pied Philips est faible ou irrégulière.
- Le cintre de mon cuiseur vapeur sur pied Philips ne peut pas être inséré dans les poteaux.
- Mon cuiseur vapeur sur pied Philips laisse des taches d'humidité sur les vêtements.
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