Conseils d'utilisation et d'entretien pour
2300 series LatteGo
Enregistrez votre produit pour confirmer votre garantie, rester informé et obtenir un support personnalisé.
Votre guide pour 2300 series LatteGo
Tout ce que vous devez savoir sur 2300 series LatteGo
Foire aux questions
- Puis-je utiliser un autre filtre dans ma machine à espresso Philips ?
- Comment détartrer ma machine à expresso Philips
- Comment nettoyer et entretenir ma machine à expresso Philips ?
- Comment utiliser les pastilles désincrustantes pour café Philips ?
- Comment lubrifier le groupe d'infusion de ma machine à expresso Philips ?
- Comment régler le volume de la boisson de ma machine à expresso Philips ?
Dépannage et solutions
Dépannage pour votre 2300 series LatteGo
- Le voyant lumineux de ma machine à expresso Philips ne s'éteint pas
- Ma machine à expresso Philips me demande de détartrer après l'installation de mon filtre AquaClean.
- Ma machine à expresso Philips fuit
- Aucun café ne sort de ma machine à expresso Philips.
- Ma machine à expresso Philips fait du bruit.
- La température du café de ma machine à expresso Philips n'est pas assez chaude
- Ma machine à expresso Philips ne fait pas bien mousser le lait
- Il y a de la poudre de café sous le groupe d'infusion de ma machine à expresso Philips.
- Le café de ma machine à expresso Philips est aqueux.
- Ma machine à expresso Philips jette la poudre de café sans préparer le café.
- Le bac d'égouttage de ma machine à expresso Philips se remplit rapidement.
- Je ne peux pas retirer le groupe d'infusion de ma machine à espresso Philips
- Je ne parviens pas à insérer le groupe d'infusion dans ma machine à espresso Philips.
- Je ne parviens pas à régler la mouture de ma machine à espresso Philips.
- Les dosettes de café de ma machine à expresso Philips sont mouillées.
- Mon mousseur à lait Philips LatteGo fuit par le bas
- L'eau ne s'écoule pas du réservoir de ma machine à expresso Philips.
Contactez notre équipe de support
Vous voulez rester informé ?
Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres.
En partageant votre adresse e-mail avec nous, vous acceptez de recevoir des offres personnalisées, du contenu inspirant, des astuces sur les appareils et des informations sur nos dernières innovations. Lire la suite.